Ifølge Bloomberg har oljekartellet Opec+ blitt enige om en større enn forventet økning i oljeproduksjonen i mai. Det styrker fallet i oljeprisene utløst av president Donald Trumps tollsatser.

– Kombinert med tollsjokket bidrar det til økt usikkerhet for aktørene i oljemarkedet. Det styrker frykten i markedet for at gruppen lar seg presse av Trump, som har vært tydelig på at han ønsker lavere oljepriser. Man vet nå ikke helt hvor Opec står, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer til Finansavisen.

USIKKERHET: - Det er en mistanke om at Opec har blitt presset over på en mer defensiv tilnærming, sier Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer. Foto: Iván Kverme

– Trump har et eksplisitt ønske om lavere oljepris, og etter tollsjokket råder det ingen tvil om at han er villig til å gjøre hva som helst for å nå sine mål.



Nordsjøoljen (brent spot) er ned 4,7 prosent til under 70 dollar pr. fat. Rett før Trump inntok Rose Garden var oljeprisen over 75 dollar fatet. Juni-kontrakten stuper hele 6,7 prosent. Også dollaren har svekket seg betydelig.

Tredobler produksjonen

På Oslo Børs faller de tre store oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi med rundt 5 prosent torsdag ettermiddag.

Kartellet, ledet av Saudi Arabia og Russland, har blitt enige om å tilføre 411.000 fat pr. dag i mai, tilsvarende tre måneder med økning.

Gruppen begrunner økningen med «sterke markedsforhold og en positiv utsikt».

Hammer peker på at Irak, Russland og Kasakhstan har overskredet sine kvoter til dels betydelig over tid, og at disse etter planen skal stramme inn. Dette vedtaket opprettholdes og gjør at netto volumøkning blir på ca. 100.000 fat pr. dag, dersom alle overholder sine forpliktelser.

– 100.000 fat til eller fra i et marked på over 100 millioner fat pr. dag, skal i utgangspunktet ikke gjøre så mye med prisen.



– Det er signaleffekten mer enn den faktiske økningen som spiller en rolle her. Den er åpenbart negativt for oljemarkedet, og prisen påvirkes mye mer av usikkerheten. Det er en mistanke om at Opec har blitt presset over på en mer defensiv tilnærming.

«De gradvise økningene kan bli midlertidig stanset eller reversert avhengig av markedsutviklingen,» heter det fra kartellet.

Opecs opprinnelige plan var å øke med 139.000 fat pr. dag i mai og ifølge vedtaket gjelder økningen på 411.000 pr. dag kun for mai måned, foreløpig. Gradvis skal produksjonen øke over 18 måneder, noe som samlet vil gi en vekst på 2,2 millioner fat pr. dag.

Dårlig nytt

Olje, naturgass og energiprodukter er blant de unntatte varene, ifølge Det hvite hus, noe som skåner energimarkedene for direkte påvirkning. Likevel utgjør faren for en global handelskrig og lavere økonomisk vekst en tydelig risiko, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

«Den siste runden med tariffer representerer Trumps største angrep hittil på det globale økonomiske systemet, som han lenge har ansett som urettferdig,» heter det i rapporten fra DNB.

– Tollsatsene er åpenbart høyere enn man hadde forestilt seg. Det er veldig dårlig nytt. Det finnes nesten ikke oppegående økonomer som kan forsvare det Trump gjør, uttalte Harald Magnus Andreassen.