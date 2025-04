Helge Lund går av som styreleder i BP

Det varsler selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Helge Lund var tidligere sjef i daværende Statoil før han gikk til BP som styreleder.

– Etter å ha fundamentalt endret strategien, er BPs fokus nå å raskt levere på strategien, forbedre driften og øke aksjonærverdier. Nå er det riktig tidspunkt å starte prosessen med å finne min etterfølger og sikre en ordnet og sømløs overlevering, sier Helge Lund i en kommentar.

Press fra aksjonærer

Avgangen kommer etter at BP har møtt press fra aksjonærer om å skrote grønne investeringer, som Lund har vært pådriver for, og heller satse på mer lønnsomme olje- og gassinvesteringer. I bresjen har aktivistinvestoren Elliot vært. Elliot er kjent for å presse på endringer i selskapene de går inn i og har bygget opp en større eierandel i selskapet.

Helge Lund spilte blant annet en viktig rolle i ansettelsen av den forrige konsernsjefen Bernard Looney, samt i utformingen av selskapets nåværende strategi. Looney måtte gå av etter en skandale som involverte forhold med med tidligere ansatte. I 2020 gikk Looney frem med store kutt i olje- og gassproduksjonen sammen med økte fornybarambisjoner. Det ble satt et mål om å utvikle en kapasitet på 20 gigawatt innen fornybar energi i 2025 og 50 GW innen 2050.

En annen aktivistinvestor, Follow This, varslet nylig at de oppfordrer til å stemme mot gjenvalg av Helge Lund på generalforsamlingen 17. april. Gruppen hevder at han burde ha gitt investorene en stemme om beslutningen om å skrote selskapets fornybarsatsing.