Oljeprisene faller videre fredag, etter å ha falt om lag 5 prosent torsdag. Ved 15-tiden omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,33 dollar, ned 6,4 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 65,76 dollar, ned 6,2 prosent.

Det er de laveste prisene siden 2021.

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop sier torsdagens overraskende grep fra Opec, hvor oljeproduksjonen i mai ble økt mer enn ventet, har en stor del av skylden.

I tillegg hjelper ikke Donald Trumps toller på den globale veksten og den fremtidige etterspørselen etter olje.

Men nå har Saudi-Arabia fått nok av de andre Opec-landene.

Drittlei av å få fingeren

Internt i Opec er det flere land som ikke overholder de avtalte nivåene på oljeproduksjon. Han trekker blant annet frem Kasakhstan som et av medlemmene som ved gjentatte anledninger har overgått det avtalte produksjonstaket.

Kasakhstan har et tak på 1,468 millioner fat per dag. I mars satte produksjonsnivået nok en rekord da landet produserte hele 2.170 millioner fat per dag (kondensater og råolje, red.anm.).

Nå begynner Saudi-Arabia å bli grundig lei av at de andre medlemmene overgår de avtalte nivåene.

– Nå er Saudi-Arabia drittlei av å få fingeren av de andre internt, og sier «dersom dere ikke skjerper dere, øker vi produksjonen og knuser prisen», sier Schieldrop.

Les også Opec dropper Rystad Energy Rystad Energy mister avtalen med Opec, hvor Rystad leverte analyser.

Bare en forrett

SEB-analytikeren sier dette minner om våren 2020 da Saudi-Arabia og Russland var uenige om produksjonsnivåene, og produksjonstaket ble fjernet. Da økte alle medlemmene i Opec produksjonen, og WTI-oljen gikk til minus 37 dollar.