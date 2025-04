Siemens med turboresultat

Det Kongsbergbaserte-selskapet Siemens Energy Turbomachinery, som leverer turbinsystemer og vedlikeholdstjenester til industri- og energisektoren, kan se tilbake på et langt bedre år i 2024. Etter skatt endte årsresultatet på 37,1 millioner kroner. En stor oppgang fra overskuddet på 5,5 millioner året før.

Siemens Energy Turbomachinery (mill.kr) 2024 2023 Driftsinntekter 491 439 Driftsresultat 52 −4,1 Resultat før skatt 48 7 Årsresultat 37 5,4 Eiere: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

Hele overskuddet tas ut

Til tross for at selskapet fremdeles har lav egenkapitalandel og høy kortsiktig gjeld, velger eierne å betale ut hele overskuddet som utbytte.

Året før hadde selskapet et overskudd på 5,5 millioner kroner, til tross for det lave overskuddet valgte eierne å ta ut et utbytte på 80 millioner. Nesten 15 ganger så mye som overskuddet.

Selskapet er heleid av Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, som igjen inngår i Siemens Energy, notert på Frankfurt-børsen. Utbyttet går dermed videre opp i det tyskeide konsernet.

En vesentlig del av selskapets finansposter relaterer seg til konserninterne transaksjoner. Renteinntekter og -kostnader mellom selskaper i Siemens-systemet utgjør betydelige beløp, og det meste av overskuddet går videre opp i strukturen.

Lavere kostnader, økt kapitalbinding

Varekostnaden er redusert med over 35 millioner kroner fra året før. Samtidig er varelageret økt med mer enn 30 millioner. Posten for annen kortsiktig gjeld har vokst fra 178 til nær 280 millioner kroner, mens investeringene i varige driftsmidler ligger på omtrent samme nivå som tidligere.