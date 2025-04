Storbank kløyver oljeestimater i to

Bank of America (BofA) melder om et alvorlig press på oljeprisene som følge av det nye amerikanske tollregimet og en uventet produksjonsøkning fra Opec+.

President Trump har innført omfattende tollsatser på alle USAs handelspartnere, noe som kan føre til en nedgang i global økonomisk vekst og et markant fall i energietterspørselen.

«Vi venter nå at global etterspørselsvekst vil falle til 450.000 fat pr. dag i 2025, mot tidligere ventet 900.000», skriver råvare- og derivatstrateg Francisco Blanch i meglerhuset.

Minner om tidligere kollapser

Parallelt med tollregimet har Opec+ besluttet å øke produksjonen med 411.000 fat pr. dag fra mai – tre ganger så mye som den opprinnelige planen. Selv om den reelle økningen ventes å bli mindre, tolker BofA det som et forsøk på å disiplinere medlemsland som har produsert over kvoten.

«Dette er ikke nødvendigvis starten på en fullskala priskrig, men det minner om mønsteret vi så i 2015 og 2020 da prisene kollapset», melder Blanch.

BofA peker på at energivarer foreløpig er unntatt de nye tollsatsene, men ser likevel betydelig risiko for nedgang i oljeprisen.

– Oppskriften på lavere oljepris

«Vårt Brent-anslag på 70 dollar fatet for 2025 er utsatt for nedsiderisiko. I et verst tenkelig scenario – der etterspørselsveksten faller fra 1 million til minus 100.000 fat pr. dag, og Opec+ øker produksjonen med så mye som 1 million fat pr. dag i årets tre siste kvartaler – kan Brent falle tilbake mot 50 dollar fatet», heter det fra meglerhuset.

«Vi står i en situasjon med mer tilbud og mindre etterspørsel – det er oppskriften på lavere oljepriser», slås det fast.

Det positive

Det er ikke kun negative faktorer i oljemarkedet. Svakere dollar, geopolitisk uro og muligheten for at noen av tollsatsene reverseres, kan virke støttende.

Sanksjoner mot Russland og mulig tilbakeslag i eksporten fra Iran og Venezuela kan bidra til å stramme inn tilbudssiden.

«En svekket dollar har tidligere støttet råvarepriser, men ikke når veksten bremser globalt», skriver BofA.

I tillegg peker BofA på historiske erfaringer fra stagflasjon, der råvarepriser ofte har steget kraftig til tross for svake økonomiske utsikter. Et mulig oppsving i oljeprisene kan også komme dersom en ny handelsavtale fører til lettelser i tollpresset.

«Tollene er i praksis en selvpåført skade. Hvis de delvis trekkes tilbake, kan det gi lettelser i markedene», legges det til.