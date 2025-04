– Men til tross for disse kortsiktige geopolitiske wildcardene mener vi det er en strukturell utfordring for oljemarkedet fremover, kort fortalt fordi tilbudsveksten utenfor OPEC fortsetter å overstige veksten i etterspørselen. Dersom OPEC+ sine frivillige kutt fases ut som planlagt, kan markedet stå overfor et overskudd på 2,4 millioner fat pr. dag i 2026E og 3,4 millioner fat pr. dag innen 2029E, noe som ville løftet global ledig kapasitet til et rekordnivå på 8,4 millioner fat pr. dag. Avtakende etterspørselsvekst, særlig i Kina, kombinert med vedvarende vekst i amerikansk skifer og lønnsomheten til offshore dypvannsprosjekter ved en brentoljepris på 75 dollar, indikerer et fundamentalt ubalansert marked. Etter vårt syn representerer en brentoljepris på rundt 60 dollar det nye likevektspunktet som trengs i markedet.

– For Aker BP sammenfaller dette bakteppet med selskapets største utviklingsprogram noensinne, med et gjennomsnittlig capex-nivå på rundt 5,4 milliarder dollar i 2025–26E, samtidig som produksjonen er fallende, noe som legger press på den kortsiktige frie kontantstrømgenereringen og understøtter vår salgsanbefaling. Når det er sagt, er alle prosjekter fortsatt i rute og innenfor budsjett, og på et tidspunkt vil investorer løfte blikket mot 2027–28E. Da ventes fri kontantstrøm å bedres betydelig idet deres tier-one-utviklingsprosjekter settes i drift og produksjonen når rundt 525 kboe/d innen 2028E.

Kjøp!

Analytiker Sander Solheim Nilsen i Fearnley Securities har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 320.

Sander Solheim Nilsen i Fearnley Securities Foto: Privat

– Vi anbefaler kjøp av Aker BP, som vi mener er Norges beste olje- og gasselskap. Selskapet har noen av de laveste driftskostnadene i bransjen (syv dollar pr. fat) og lave utslipp (2,6 kg CO₂ pr. fat i 2024). Aker BP har en solid finansiell plattform med lav gjeldsgrad, høy likviditet og investeringer i lønnsomme prosjekter med lav balansepris.

– Olje og gass er fortsatt en kritisk del av den globale energimiksen, og vi har et positivt syn på oljemarkedet fremover. I løpet av 2025 vil selskapets investeringer toppe ut, fremtidig vekst blir “derisket”, og investorer kommer i større grad til å vende blikket mot 2027, når ny produksjon kommer inn fra nye feltutbygginger. Selskapet forventer å øke produksjonen til om lag 525.000 fat pr. dag innen 2028, et estimat vi tror det er noe oppside i, med videre vekstmuligheter fra prosjekter som Yggdrasil, hvor det er et ytterligere ressurspotensial.

– Selskapets guiding for 2025 ser fornuftig ut, og vi mener konsensus ligger noe lavt på inntjeningen i 2025 og 2026. Den mest spennende triggeren i år blir boringen av Rondeslottet, som kan gi selskapet 280–400 millioner fat i ressurser. Det tilsvarer en økning på 11–16 prosent basert på dagens reserve- og ressursanslag.

– Selskapet skal betale dividende pr. kvartal på 63 cent pr. aksje i 2025, noe som tilsvarer en årlig direkteavkastning på 10,8 prosent. Fremover har selskapet som mål å øke de årlige utbyttene med minimum 5 prosent i året, noe vi anser som mulig frem til 2028, selv med en oljepris på 70 dollar fatet.