Goldman kutter oljeprisen igjen: – Da blir det resesjon

Goldman Sachs hever resesjonssannsynligheten fra 35 til 45 prosent, som følge av «kraftig innstramming i finansielle forhold, utenlandske forbrukerboikotter og en vedvarende økning i politisk usikkerhet som trolig vil dempe investeringene mer enn vi tidligere har antatt», skriver sjeføkonom Jan Hatzius.

Det understrekes at prognosene til meglerhuset fortsatt er betinget av at den effektive tollsatsen i USA vil øke totalt med 15 prosentpoeng, noe som impliserer en betydelig reduksjon i tollene som er planlagt å tre i kraft onsdag 9. april.

«Hvis de fleste av tollene 9. april faktisk innføres, vil den effektive tollsatsen øke med anslagsvis 20 prosentpoeng (...) I så fall forventer vi å endre vår prognose til en resesjon», heter det.

Kutter oljeprognosen – igjen

Hatzius og co. kutter også BNP-anslagene i USA. Veksten fra fjorårets fjerde kvartal til fjerde kvartal 2025 er ventet å bli 0,5 prosent, ned fra tidligere anslag på 1,0 prosent.

Som følge av BNP-revisjonen kutter sjefen for oljeresearch i meglerhuset, Daan Struyven, også oljeprisanslagene – etter å ha kuttet anslagene fredag.

Fredag ble prognosen for Brent og WTI kuttet med henholdsvis 5,5 prosent til 69 dollar pr. fat og 4,3 prosent til 66 dollar pr. fat. Søndag er prognosen kuttet med ytterligere 4 dollar, til henholdsvis 62 og 58 dollar fatet.

«Vi reduserer også vår prognose for vekst i oljeetterspørselen til 0,3 / 0,4 millioner fat pr. dag i 2025 / 2026 (mot rundt 0,6 millioner fat pr. dag tidligere), fordi effekten av svakere BNP mer enn veier opp for støtte fra svakere dollar og lavere oljepriser», skriver Struyven.

«Å kjøpe beskyttelse mot ytterligere prisfall fremstår som attraktivt for oljeprodusenter, og salgsopsjoner på olje (puts) er fortsatt et attraktivt resesjon-hedge for makroinvestorer. Vi anbefaler også fortsatt at raffinerier sikrer marginene på raffinerte produkter med fremtidig levering», legges det til.