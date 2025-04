Oljeprisen fortsetter fallet mandag morgen. I morgentimene er nordsjøoljen (brent spot) ned 3,0 prosent til 63,64 dollar fatet. Økende spenninger mellom USA og Kina har vekket frykt for en resesjon som vil redusere etterspørselen etter råolje.

På samme tid har oljekartellet Opec+ blitt enige om en større enn forventet økning i oljeproduksjonen i mai.

Fredag annonserte Kina at det vil innføre 34 prosent toll på amerikanske varer som et svar på Trumps tollsatser.

– Det er vanskelig å se en bunn for oljeprisen med mindre panikken i markedene roer seg, og det er vanskelig å se at det skjer med mindre Trump sier noe som kan stanse den voksende frykten for en global handelskrig og resesjon, sa Vandana Hari, grunnlegger av analysebyrået Vanda Insights, til Reuters.

Til sammenligning var prisen rett før Trump inntok Rose Garden forrige uke over 75 dollar fatet.

«MIN POLITIKK KOMMER ALDRI TIL Å ENDRE SEG. DETTE ER EN FANTASTISK TID FOR Å BLI RIK – RIKERE ENN NOENSINNE FØR!!!» skrev Trump fredag.

«Kombinert med tollsjokket bidrar det til økt usikkerhet for aktørene i oljemarkedet. Det styrker frykten i markedet for at gruppen lar seg presse av Trump, som har vært tydelig på at han ønsker lavere oljepriser. Man vet nå ikke helt hvor Opec står,» sa Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer til Finansavisen.



På den geopolitiske fronten avviste Iran søndag USAs krav om å holde direkte atomforhandlinger eller risikere angrep.