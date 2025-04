TGS estimerer multiklientinvesteringer til å ligge på 130 millioner dollar i første kvartal, går det frem av den kvartalsvise oppdateringen lagt frem tirsdag i forkant av publiseringen av kvartalstallene fredag 9. mai.

Multiklientinvesteringer er investeringene selskapet gjør for å bygge opp seismikkbiblioteket, og sier noe om potensielt fremtidige inntekter. I fjerde kvartal ble multiklientinvesteringene estimert til 100 millioner dollar.

– Godt posisjonert

– Vi er fornøyde med flåteutnyttelsen, som viser betydelig fremgang på årsbasis i første kvartal, sier TGS-sjef Kristian Johansen i en kommentar.

Kapasitetsutnyttelsen for seismikkflåten var 73 prosent i kvartalet, godt over det historiske gjennomsnittet på rundt 66 prosent. I 2024 lå flåteutnyttelsen på 70 prosent.

Av dette fordeler 37 prosent seg på kontraktseismikk og 36 prosent på multiklientseismikk, mot henholdsvis 36 og 30 prosent i samme periode i fjor.

– I tillegg var multiklient-aktiviteten på sunne nivåer, spesielt i nye områder, og investeringene i nye data var høyere enn forventet i kvartalet. Til tross for geopolitisk usikkerhet på kort sikt, er vi godt posisjonert til å hjelpe våre kunder med å realisere sine letestrategier, fortsetter Johansen, og viser blant annet til selskapets sterke balanse og verdens største multiklientbibliotek.

Kontraktsdryss

Fremgangen i flåteutnyttelsen kommer etter at kontraktene har rent inn for TGS de seneste månedene.

I løpet av fjerde kvartal kunngjorde selskapet tildeling av fire betydelige såkalte streamer-kontrakter, og trenden har fortsatt utover i første kvartal.

I midten av januar annonserte TGS fire 4D streamer-kontrakter på norsk sokkel – tre i Nordsjøen og én i Barentshavet. 10. februar fulgte to nye 4D streamer-kontrakter – én i Nordsjøen og én i Norskehavet, før selskapet 11 dager senere kunne kunngjøre ytterligere en 4D streamer-kontrakt i Barentshavet (Goliat).

Dermed har TGS sikret seg syv 4D streamer-kontrakter for sommersesongen 2025 på norsk sokkel.

Britisk havvind

Bare i april har selskapet annonsert et multiklient havbunnsnode-prosjekt i Amerikagolfen (Mexicogolfen), og en mindre kontrakt for havbunnsseismikk utenfor Trinidad.

Videre lanserte TGS i februar et nytt multiklient-prosjekt for 3D-seismikk på Goliat-feltet, etter at selskapet tidlig i januar ble tildelt en multiklientkontrakt onshore Canada.

Vi tar også med at ombygde Ramform Vanguard i slutten av januar landet to havvindkontrakter på britisk sokkel.