Større overskudd enn ventet de neste årene

Solkraft vokser dessuten mye tregere enn tidligere antatt. Grunnen er at private husholdninger og mindre næringsvirksomheter har bremset opp når det gjelder å installere solcellepanel.

NVE har ikke regnet på hva slags utfall regjeringens Norgespris vil få for folks strømforbruk. Makspris-forslaget er møtt med kritikk for at det svekker folks motivasjon for å installere solceller eller drive energisparing.

– Det er en avveining mellom å gi trygghet mot høye strømpriser og energieffektivisere, sier Lund.

Langt etter målet om strømsparing

Det er også klart at Norge ligger betydelig etter når det gjelder målet om strømsparing i bygg, går det fram av NVEs oppsummering.

Stortinget har vedtatt at landet bør kunne kutte 10 TWh i kraftforbruk i løpet av en tiårsperiode. Her ligger vi godt under halvveis til målet – NVE anslår at vi vil ha oppnådd energisparing på 4 TWh i 2029, gitt dagens virkemiddelbruk.

– Dette har vi sagt lenge, men nå sier vi det enda tydeligere: Med dagens virkemiddelbruk er det stor avstand, sier energidirektøren.

– Det krever politikk. Strømpris og strømstøtteordninger betyr en del for motivasjonen til den enkelte, sier han.

Rekordhøy strømproduksjon i fjor

Rapporten oppsummerer også utviklingen i 2024. Hovedpunktene er:

* Kraftforbruket økte og var det høyeste siden 2021. Forbruket gikk opp i samtlige sektorer.

* Strømprisene har sunket siden energikrisen og lå i fjor på nivå med prisene før 2021.

* Norge hadde en nettoeksport på nesten 18 TWh. Det var mye nedbør i fjor, og Norge hadde rekordhøy kraftproduksjon.

* Det var nettoeksport til alle naboland, unntatt Sverige.

* Storbritannia er den største mottakeren av norsk kraft (nesten 10 TWh), deretter følger Danmark (6,5 TWh), Tyskland (5,8 TWh) og Nederland (2,9 TWh).