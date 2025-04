USAs president Donald Trump truet Kina med ytterligere 50 prosent toll mandag, etter at Kina hadde innført gjengjeldelsestoll på 34 prosent. En klar eskalering, mente Storebrand-forvalter Olav Chen.

Senere har Kina svart tilbake med at Kina «resolutt» vil innføre mottiltak dersom USA eskalerer sine tolltiltak. Fra Beijing heter det at Kina vil «kjempe til siste slutt».

Med den stadig hardere retorikken mellom USA og Kina, øker også risikoen for resesjon videre. Dette igjen svekker utsiktene for den globale oljeetterspørselen, vurderer SEB i en ny rapport.

Ifølge analytiker Ole R. Hvalbye er det nå svært sannsynlig at kinesiske råoljekjøpere også vil stoppe importen av amerikansk olje, ettersom handelskrigen intensiveres. Han tror de heller vil se mot Russland og Midtøsten for å få dekket sine oljebehov.

Han viser til at Kina allerede har stoppet all import av LNG fra USA – det er nå gått 60 dager uten en eneste importleveranse, den lengste slike perioden siden den forrige handelskrigen mellom USA og Kina.

– For et kaos!

Frykten for resesjon kommer etter en kraftig nedgang i oljeprisene i forrige uke samt en svært volatil handelsdag mandag, der rykter om tollutsettelse fra Trump fyrte opp markedene, bare for at alt snudde ned igjen da Det hvite hus avfeide rapportene som «fake news».

«For et kaos!,» skriver Hvalbye om de store markedssvingningene.

Gjennom mandagen var Brent-oljen nede i 62,50 dollar fatet, før den spratt opp til 67,50 dollar på det høyeste på ettermiddagen. For bare seks dager siden sto den i 75,50 dollar fatet – til sammenligning.

«En intradagbevegelse på 5 dollar pr. fat er et sjeldent syn,» legger SEB-analytikeren til.

Tirsdag ettermiddag er Brent-oljen marginalt ned til rundt 64,20 dollar fatet.