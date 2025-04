Oljeprisen stuper etter toll-drama

Kina slo tilbake mot de amerikanske tollene forrige fredag, og innførte en ekstra skatt på 34 prosent på alle amerikanske varer med virkning fra 10. april. Mandag varslet president Donald Trump ytterligere 50 prosent toll på kinesiske varer hvis ikke Kina droppet sin tollplan. Denne trer i kraft i dag. Kina har lovet å «kjempe til siste slutt» mot amerikanske tollsatser.

– Kinas aggressive gjengjeldelse reduserer sannsynligheten for en rask avtale mellom verdens to største økonomier, noe som utløser økende frykt for en global økonomisk resesjon, sier Ye Lin, oljeanalytiker i Rystad Energy.

– Kinas nåværende aggressive holdning bygger på langvarige forberedelser etter den første handelskrigen, legger Lin til.

Nordsjøoljen (brent spot) fyker videre ned over 3 prosent onsdag morgen til 60,81 dollar pr. fat. Før Donald Trumps «frigjøringsdag» var prisen rett over 75 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er ned 3,7 prosent til 57,36 dollar fatet. Dette gjør det vanskelig for amerikanske skiferprodusenter å forsvare høyere aktivitet.

– Vi mener Kinas oljeetterspørselsvekst på 50.000 til 100.000 fat pr. dag er i fare dersom handelskrigen vedvarer, men stimulering for å øke innenlands forbruk kan dempe tapene, sier Lin.

Goldman Sachs anslår nå at Brent- og WTI-prisene kan falle til henholdsvis 62 og 58 dollar pr. fat.

På samme tid har Kina, for første gang på fem år, gått 60 dager uten å importere flytende naturgass (LNG) fra USA.

– Kort fortalt omdirigerer Kina alle sine amerikanske LNG-volumer til andre markeder, blant annet Europa. Vi forventer ikke å se noen nye leveranser til Kina så lenge tollsatsene består – spesielt med den siste utviklingen, sa Sindre Knutsson, leder for gassanalyse i Rystad Energy, til Finansavisen på mandag.