Sender riggaksje i grønt med storkjøp

Selv om bunnen tilsynelatende har falt ut av oljeprisen og oljerelaterte aksjer gruses på børsen, handles riggselskapet Shelf Drilling i grønt med over 5 prosent onsdag ettermiddag. Oppgangen skjer etter et stort aksjekjøp fra investor Frederik W. Mohn.

Han kom inn som eier via Shelf Drilling North Sea, som fusjonerte med Shelf Drilling i september i fjor. Nå kjøper han seg opp og blir sittende som eier av 5,3 prosent av selskapet, eller 13,6 millioner aksjer for 75 millioner kroner. Det gjør ham til fjerde største aksjonær, etter China Merchants Group og de to amerikanske investeringsselskapene Condire og Castle Harlan.

Tap i Transocean

Kjøpet kommer etter et kraftig kursfall i takt med lavere oljepris i år. I begynnelsen av januar sto Shelf-aksjen i 10,50 kroner, men den er nå nær halvert til 5,5 kroner. En liten opptur er at Shelf-aksjonærene kan se tilbake på to dager i pluss i et ellers bekmørkt aksjemarked.

Mohn er tungt eksponert mot riggaksjer utenfor Oslo Børs også. I 2017 ble han storeier i Transocean, og investeringen har svingt voldsomt i verdi.

Finansavisen har skrevet hvordan han lastet opp med aksjer til 2 dollar stykk både gjennom 2021 og våren 2022. Det så ut som en genistrek ettersom Transocean-kursen gikk til 9 dollar sommeren året etter.

Eierandelen på 91 millioner aksjer, tilsvarende 10,36 prosent av selskapet, er nå verdt rett under 2,2 milliarder kroner regnet etter onsdagens kurs på 2,19 dollar. De samme aksjene var for halvannet år siden verdt 8,3 milliarder.