Trump-administrasjonen har tilbakekalt lisenser for BP og Shells gassprosjekter i venezuelanske farvann, melder Financial Times.

Beslutningen er en del av USAs skjerpede sanksjoner mot Venezuelas president Nicolás Maduro, som i januar ble innsatt for en tredje periode etter et omstridt valg.

Lisensene er gjaldt Shells Dragon- og BPs Cocuina-Manakin-prosjekter, i samarbeid med Trinidad og Tobagos statlige gasselskap. Disse prosjektene var ment å forsyne Atlantic LNG-anlegget, som er avgjørende for Trinidad og Tobagos økonomi.

Gassen skulle fraktes via eksisterende infrastruktur til LNG-anlegget, hvor både BP og Shell har eierandeler.

Biden-unntak

Tilbakekallingen av lisensene – som var utstedt til myndighetene i Trinidad og Tobago – er et tilbakeslag for BP og Shell, som hadde håpet å utvide virksomheten inn i Venezuelas gassrike farvann. Selskapene hadde basert seg på spesialtillatelser utstedt av Biden-administrasjonen, som tillot dem å samarbeide med Venezuela om gassprosjekter i venezuelanske farvann, til tross for gjeldende US-amerikanske sanksjoner mot Nicolás Maduros regime, skriver FT.

Trinidad og Tobagos statsminister Stuart Young bekreftet tirsdag at lisensene var tilbakekalt, men sa at de vil forsøke å anke avgjørelsen.

Han la til at avgjørelsen ikke var helt uventet, gitt den uforutsigbare situasjonen i Washington.

Atlantic LNG har siden 2020 kjørt med redusert kapasitet grunnet mangel på innenlandsk gass. Dragon-feltet inneholder anslagsvis 4 billioner kubikkfot gass, og Shell hadde håpet å starte produksjon innen 2026–2027.

Maduro erklærer unntakstilstand

Tilbakekallingen av lisensene til Trinidad og Tobago følger lignende tiltak USA har tatt mot andre selskaper i forsøket på å isolere Venezuela. I forrige måned trakk amerikanerne tilbake lisenser for selskaper som Chevron og Repsol.

President Maduro svarte tirsdag med å erklære økonomisk unntakstilstand, med tiltak som skattefritak og krav om kjøp av lokale varer, skriver FT.

LNG-eksport er en bærebjelke i Trinidads økonomi og utgjorde 3,6 milliarder dollar i 2023.