Olje- og gasselskapet Vår Energi melder om lavere produksjon i første kvartal 2025 sammenlignet med både forrige kvartal og samme periode i fjor. Likevel mener selskapet at de er i rute til å nå målet om en betydelig produksjonsøkning innen årets slutt.

I en oppdatering fredag opplyser Vår Energi at netto produksjon i første kvartal i år var i snitt 272.000 fat oljeekvivalenter pr. dag (kboepd). Det er en nedgang på 2 prosent fra fjerde kvartal 2024 og 9 prosent lavere enn samme kvartal i fjor.

Totalt ble det produsert 24,5 millioner fat oljeekvivalenter i kvartalet, mens salgsvolumene var noe lavere, på 23,8 millioner fat. Produksjonen fordelte seg på 65 prosent olje og NGL og 35 prosent gass.

Til tross for lavere produksjon, oppnådde selskapet en solid snittpris på 79 dollar per fat oljeekvivalent – drevet av særlig sterke gasspriser på 87 dollar per fat, tett opp mot spotprisene i markedet. For olje var realisert pris 76 dollar fatet.

Sikter mot 400.000 fat

I oppdateringen skriver selskapet at de forventer å nå midtpunktet i årsprognosen på 330–360 kboepd, avhengig av oppstart og opptrapping i nye felt, hvor to allerede er i gang. I tillegg opplyser selskapet at de er godt i gang med å nå en produksjon på over 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal i år.

Sterk norsk krone i kvartalet har bidratt til en urealisert valutagevinst på 340 millioner dollar, ettersom selskapets lån er i dollar og euro. Samtidig meldes det om en ikke-kontantmessig nedskrivning på 23 millioner dollar i Njord-området, relatert til teknisk goodwill.

På kontantstrømsiden har blant annet en skatteinnbetaling på 2,4 milliarder kroner og utbetaling av fjorårets fjerdekvartalsutbytte på 270 millioner dollar tynget fri kontantstrøm i perioden.

Nøkkeltall fra første kvartal: Produksjon: 272 kboepd (Q4 2024: 278 | Q1 2024: 299) Salgsvolum: 23,8 millioner boe (Q1 2024: 25,9) Realiserte priser: Råolje: 76 USD/fat Gass: 87 USD/boe Snittpris: 79 USD/boe Valutagevinst: 340 mill. USD (urealisert) Nedskrivning Njord-området: 23 mill. USD Skattebetaling: 2,4 mrd. NOK Utbyttebetaling: 270 mill. USD Kilde: Vår Energi

Vår Energi offentliggjør de fullstendige kvartalstallene onsdag 23. april.