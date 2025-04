Konkurransetilsynet har sendt et høringssvar til Energidepartementet hvor de advarer mot mulige negative konsekvenser ved innføringen av ordningen «Norgespris» som strømstøtte til husholdninger.

Ifølge tilsynet kan ordningen føre til økt strømforbruk, høyere strømpriser og svekkede insentiver for husholdninger til å spare på strøm når prisene er høye.

Kritiske

Forslaget om å innføre en standardisert pris for strøm i hele landet, kjent som Norgespris, har fått kritikk fra Konkurransetilsynet, som mener at ordningen kan skape flere problemer for både forbrukere og bedrifter.

Marita Mæland Skjæveland, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, understreker at husholdningene som inngår avtale om Norgespris ikke vil merke prisendringene på strømfakturaen. Dette kan føre til at folk ikke blir motivert til å redusere forbruket i perioder med høye priser, noe som kan skape høyere etterspørsel og dermed presse opp prisene for dem som ikke er en del av ordningen.

– Høyere forbruk hos husholdningene vil igjen bidra til høyere priser for de som ikke omfattes av ordningen, sier Skjæveland.

Hun mener at et økt forbruk kan føre til flaskehalser i strømnettet og større prisforskjeller mellom ulike prisområder. Dette kan igjen påvirke konkurransen negativt for bedrifter som er avhengige av strøm som innsatsfaktor.

Kontantoverføring

Konkurransetilsynet foreslår at kontantoverføringer til husholdningene kunne vært et mer effektivt omfordelingstiltak. Tilsynet mener at dette alternativet ikke forstyrrer prissignalene i markedet og gir heller ikke høyere støtte til husholdninger med høyere forbruk. På den måten kan husholdningene fortsatt få økonomisk hjelp uten å svekke insentivene til å spare på strømmen når prisene er høye.

– Kontantoverføring gir de samme positive effektene som Norgespris, uten de negative konsekvensene som kan gå ut over konkurransen i markedet, sier Skjæveland.

Konkurransetilsynet påpeker også at dersom departementet velger å innføre Norgespris, bør forbrukstaket settes så lavt som mulig for å minimere de negative effektene og samtidig redusere statens utgifter knyttet til strømstønadsordningen.