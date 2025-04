Gassgrep fra EU

EU har blitt enige om å myke opp reglene for hvor fulle gasslagrene må være før vinteren, melder Reuters. Bakgrunnen er bekymringer for at dagens bindende regime bidrar til å presse gassprisene opp.

Regelverket ble innført i 2022 for å sikre medlemslandene tilstrekkelige gassreserver etter at Russland kuttet leveransene, noe som sendte prisene i været.

Tidligere krevde EU at lagrene skulle fylles til 90 prosent før vinteren. Endringen, som ble godkjent av EU-ambassadørene i et møte fredag, åpner for at land kan avvike med inntil 10 prosentpoeng fra dette kravet dersom markedsforholdene tilsier det.

Sender signaler

For øyeblikket er lagrene i EU fylt opp til om lag 35 prosent.

Land, inkludert Tyskland, Frankrike og Nederland, har advart om at reglene bidrar til å presse opp gassprisene ved å signalisere til markedets aktører når europeiske kjøpere trenger å kjøpe store volumer.

Endringene vil gjelde for EUs fyllingsmål for 2026 og 2027. De vil også endre årets novembermål hvis landene og lovgiverne godkjenner dem før den datoen.

Mandag uttalte gassanalytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy at det er svært lite realistisk at EU når 90-prosentmålet før vinteren. Markedet forventer nå en fyllingsgrad nærmere 80 prosent.

Gassprisen, som har falt over 20 prosent den siste måneden, holder seg relativt rolig etter meldingen fredag.