Tar kjernekraft egentlig for lang tid?

En vanlig myte om kjernekraft er at det tar lang tid å få på plass. Flere ledende politikere mener derfor at dette må nedprioriteres til fordel for energikilder som kan bygges raskere.

Senest så vi dette i Stortinget 1. april, der de fleste partier egentlig er positive til kjernekraft. Innhentning av internasjonal ekspertise for å vurdere kjernekraft i Norge ble nedstemt. Grunnen? Det kunne være tidkrevende. Paradoksalt nok.

Vi aner holdningen også fra våre myndigheter. Energidepartementet har hittil brukt over halvannet år på et utredningsprogram for vårt første kjernekrafttiltak i Heim og Aure kommuner. Prosessen burde være mulig å gjennomføre på noen måneder, men er altså ennå ikke klar.

I Norge i dag bygges det ut like mye vindkraft som kjernekraft, altså null

Men tar virkelig kjernekraft for lang tid? Ikke egentlig, dersom man betrakter historiske tall for utbyggingshastighet. For svensk kjernekraft er denne litt over 5 TWh/år. Fra slutten av 90-tallet og til i dag har vi i Norge bygget ut vindkraft på litt over en halv TWh/år i gjennomsnitt.

Til sammenligning produserer vi i dag omtrent 150 TWh/år, og må doble strømproduksjonen om vi skal bygge ny industri, redusere klimagassutslipp og øke vår sikkerhet, beredskap og forsvarsevne.

I Norge i dag bygges det ut like mye vindkraft som kjernekraft, altså null. Men om vi likevel antar at vi begynner igjen med vind i år, vil vi i 2035 ha bygget ut 5 TWh. Ifølge verdensledende ekspertise, deriblant det internasjonale atomenergibyrået, kan vi ha de første kjernekraftverkene i drift i 2035 dersom vi begynner planleggingen i dag.

Dette innebærer at allerede fra første år med kjernekraft, har den tatt igjen all ny vindkraft bygget ut alle de foregående ti årene. Året etter er kjernekraftproduksjonen om lag det dobbelte av den nye vindkraften.

Om vi nøyer oss med disse utbyggingshastighetene, vil vi i 2060 ha 17,5 TWh ny vind. Ikke en ubetydelig mengde, men kjernekraften vil produsere over syv ganger mer, selv om den kommer senere i gang. Er det virkelig dette som menes med at kjernekraft tar for lang tid?

Vi tar da heller ikke høyde for at kjernekraftens produksjon av prosess- og overskuddsvarme, som norsk industri sårt trenger for å avkarbonisere. Serieproduksjon av kommersielt tilgjengelige små modulære reaktorer er heller ikke inkludert.