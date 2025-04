Oppdatert 09.43

Oljeprisene følger opp sin andre negative uke på rad med å bevege seg noe oppover mandag morgen.

Brent-olje for juni-levering var tidligere i dag svakt ned, men er nå opp 0,4 prosent til 65,04 dollar pr. fat, mens WTI-oljen klatrer 0,5 prosent til 61,78 dollar pr. fat.

Utviklingen skjer i kjølvannet av at Iran og USA i helgen holdt formelle samtaler om Irans atomprogram og muligheten for å lette sanksjonene.

Iran/USA-samtaler på gli?

Samtalene om temaet er det første på toppnivå siden 2022, og ble holdt i en «konstruktiv atmosfære preget av gjensidig respekt», går det ifølge Bloomberg frem av en uttalelse fra Irans utenriksdepartement i etterkant.

Det hvite hus beskriver i sin uttalelse av samtalene som «veldig positive og konstruktive», men også at temaet er «veldig komplisert.» USAs spesialutsending Steve Witkoff skal ifølge uttalelsen ha fortalt Irans utenriksminister Abbas Araghchi «at instruksen fra president Donald Trump er, hvis mulig, å løse de to landenes uenigheter gjennom dialog og diplomati.»

Partene planlegger å møtes i Oman igjen 19. april, og begge uttrykker ifølge nyhetsbyrået et ønske om å jobbe mot en avtale innen rimelig tid. En slik avtale kan gi utsikter til at mer olje kommer ut på verdensmarkedet.

Ser begrenset oppside

OPEC vil i sin nye månedsrapport senere mandag gi nye signaler om tilbuds- og etterspørselssituasjonen, før Det internasjonale energibyrået (IEA) følger opp tirsdag. Sistnevnte vil komme med sitt første 2026-anslag.

«Selv om markedet allerede har priset inn noe fremtidig lagerbygging, forventer vi store tilbudoverskudd», skriver Goldman Sachs-analytikere ifølge Bloomberg i et notat. De anslår overskuddet til 800.000 fat pr. dag i år, og en gjennomsnittlig Brent-pris på 63 dollar ut 2025.

Oljeprisene fikk seg riktignok et oppsving like før helgen, men dette overbeviste ikke analytiker og gründer Vandana Hari i Singapore-baserte Vanda Insights.

– Jeg ser begrenset oppside for oljeprisen. Spørsmålet er om fredagens momentum i oljeprisen opprettholdes eller om det stopper opp igjen. Det avhenger helt av hvilken tone Trump setter i tollspørsmålet, uttalte Hari til nyhetsbyrået fredag.

Trump avviser tollunntak

Den amerikanske toll- og grenseetaten CBP kunngjorde ifølge blant andre Bloomberg og Wall Street Journal sent fredag at smarttelefoner, datamaskiner, laptoper, harddisker, minnebrikker og utstyr for automatisk databehandling ikke omfattes av 125 prosent-tollen på varer fra Kina, men dette avviste USAs president i en Truth Social-melding søndag.

Oljeprisene har falt kraftig i april, ettersom handelskrigen – og særlig konflikten mellom USA og Kina – har utløst frykt for en global resesjon som kan redusere energietterspørselen. Og stemningen ble ikke lettere da OPEC+ uventet vedtok å reversere produksjonskutt raskere enn tidligere annonsert.