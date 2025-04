EU ser nå på juridiske muligheter som kan tillate europeiske selskaper å bryte langsiktige LNG-kontrakter med Russland uten å måtte betale store bøter, skriver Financial Times.

Tre tjenestepersoner som kjenner til undersøkelsene hevder overfor avisen at det å påberope seg en force majeure-klausul med bakgrunn i Ukraina-krigen vil kunne gi denne veien ut.

– Hvis hele poenget er å ikke betale Russland, vil kompensasjon undergrave hele formålet, sier en av dem.

Vil ha fossil exit før 2027

EUs undersøkelser inngår i en større plan for hvordan å kvitte seg med russiske fossile brensler innen 2027. Planen skulle opprinnelig ha vært publisert i mars, men har blitt forsinket av bekymringer om at et eventuelt vedtak ville ha bli blokkert av Ungarn og Slovakia.

Disse to landene mottar det meste av den rørbaserte gassen som fortsatt flyter inn i EU.

Financial Times påpeker videre at tidlige Nord Stream-samtaler mellom Tyskland og Russland har forsinket planen. Disse samtalene har blitt gjenopplivet av USAs forsøk på å avslutte Ukraina-krigen og EU-forslag om gasskjøp i handelsforhandlinger med Trump-administrasjonen.

– Det er et rot. Hvordan passer USA inn i dette? Hvordan skal vi diversifisere? spør en EU-diplomat.

Kontrakter er hemmelige

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen hevder likevel overfor avisen at planen bør bli presentert i løpet av «3-4 uker.»

TIL EUROPA: Russiske Yamal LNG har ifølge FT gassavtaler om aktører som Shell og Naturgy. Foto: Bloomberg

USA er allerede i dag EUs største LNG-leverandør, og blir sett på som en åpenbar erstatter om russisk import blir ytterligere redusert.

EUs undersøkelser kompliseres ifølge Financial Times av at russiske LNG-kontrakter er hemmelige og innehar varierende vilkår. Én tjenesteperson hevder Ukraina-krigen kan være juridisk utilstrekkelig for å erklære force majeure.

Videre argumenterte den Brussel-baserte tankesmien Bruegel tidligere i april for å innføre toll fremfor et fullt importforbud på russisk gass, blant annet fordi toll kun krever flertall for å bli vedtatt. Et vedtak av sanksjoner krever godkjennelse fra alle EUs 27 medlemsland.