Oljeprisen styrkes etter Iran-sanksjoner

Oljeprisen fortsetter oppgangen torsdag morgen, etter å ha styrket seg nesten 1,8 prosent gjennom onsdag på nye signaler om at USA legger press på iransk oljeeksport, skriver Reuters.

Torsdag morgen handles ett fat Brent- og WTI-olje til henholdsvis 66,25 og 63,11 dollar, opp 0,6 og 1,0 prosent for dagen.

– Jeg tror oppgangen skyldes flere ting, som dekking av short-posisjoner, svakere dollar som igjen gjør det billigere å kjøpe olje, i tillegg til USAs press på Iran, sier markedsanalytiker Tony Sycamore i IG til Reuters.

Han mener WTI-oljen kan styrke seg til mellom 65 og 67 dollar, men sliter med å se noe ytterligere oppside utover det nivået.

– Om vi antar at amerikansk vekst i beste fall er flat de neste to kvartalene, i tillegg til at veksten i kinesisk BNP faller til 3-4 prosent, så er ikke det bra for olje, sier Sycamore.

President Donald Trump la onsdag frem nye sanksjoner rettet mot Irans oljeeksport, i tillegg til sanksjoner rettet mot mindre og uavhengige kinesiske oljeraffinerier.

Samtidig som dette skjer, har Opec uttalt at det har fått oppdaterte planer om produksjonskutt fra Irak, Kasakhstan og andre land som har produsert over egne kvoter.

Moomoo-sjef Michael McCarthy mener at kombinasjonen av sanksjoner mot Iran og signalene fra Opec bidrar til bedre sentiment i oljemarkedet.

Han legger til at store lagertrekk i amerikanske bensin- og destillatlagre, i tillegg til en mindre enn ventet oppgang i amerikanske oljelagre også bidrar til å styrke markedet.

– Mye av salgspresset i oljemarkedet har dreid seg om frykt for en flodbølge av amerikansk olje, men fallet i raffinerte produkter tyder på at det kan dukke opp flaskehalser på tilbudssiden, sier han ifølge Reuters.