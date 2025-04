Equinor vurderer rettslige skritt etter byggestans

Sent onsdag kveld ble det kjent at Trump-administrasjonen vil sette all byggeaktivitet rundt Equinors havvindprosjekt Empire Wind på vent, selv om kontrakter og finansiering allerede er i boks.

Torsdag ettermiddag skriver Equinor i en børsmelding at i henhold til ordren om arbeidsstans, vil Empire Offshore Wind gjennomføre en sikker stans av byggingen av Empire Wind-prosjektet på ytre kontinentalsokkel.

Det skriver samtidig at «Empire er i dialog med relevante myndigheter for å avklare saken og vurderer samtidig sine rettslige muligheter, inkludert å anke ordren».

Equinor skriver også at Empire, samt selskapets leverandører, tok umiddelbare skritt «for å iverksette suspensjon av omfattede marine aktiviteter på en måte som ivaretar sikkerheten til arbeidere og miljøet».

Empire Wind 1, som var ventet å være ferdig i 2027, vil ha en kapasitet på 810 MW. Havvindparken skal ligge rundt 25 til 50 kilometer sørøst for Long Island.

Så langt har utbyggingen av havvindprosjektet satt mer enn 1.500 mennesker i USA i arbeid. Samtidig skriver Equinor at prosjektet har potensial til å forsyne en halv million husholdninger i New York med strøm.

«Redder aksjonærene»

Like over nyttår opplyste Equinor i en pressemelding at de hadde sikret finansiering til prosjektet på over 3 milliarder dollar. Finansieringspakken, som tilsvarer rundt 34 milliarder kroner, ble ferdigstilt i slutten av desember.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets har tidligere stemplet prosjektet som en skandale, på grunn av kostnadene det innebærer. Equinor skal investere 7 milliarder dollar i havvindprosjektet, men med økt toll mot Europa og på stål vil tallet sannsynligvis bli høyere.

Da Equinor avholdt kapitalmarkedsdag i februar, så ble det kommunisert at 2 milliarder dollar var investert. Sveen-Nilsen beregner at 2 milliarder dollar tilsvarer mellom 6-7 kroner aksjen i Equinor, og mener at dersom prosjektet stanses er det fare for at disse investeringene går tapt.



Etter onsdagens beskjed fra Trump-administrasjonen, sendte Sveen-Nilsen ut en kort oppdatering:

«Nå ser det ut som Trump-administrasjonen, i hvert fall for en periode, redder Equinors aksjonærer for svak avkastning (IRR) og utvannende investeringer», skrev han.