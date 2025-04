Høyeste på to uker: Oljeprisen stiger kraftig

Oljeprisen fortsetter opp, og er nå på det høyeste nivået på to uker. Det skjer etter økt håp om en handelsavtale mellom USA og viktige handelspartnere, samt nye amerikanske sanksjoner for å dempe iransk oljeeksport.

Brent-oljen med juni-levering er nå opp 2,82 prosent til 67,71 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,17 prosent på 64,75 dollar fatet.

Onsdag la Donald Trump frem sanksjoner mot mindre og uavhengige kinesiske oljeraffinerier. I tillegg kom det ytterligere sanksjoner mot flere selskaper og fartøyer amerikanerne mener er ansvarlige for å legge til rette for iranske oljeforsendelser til Kina, som en del av Irans skyggeflåte.

«USA fortsetter å aggressivt sanksjonere Iran, og innføre sanksjoner mot kjøpere av iransk olje. Opec+ har også gitt oppdateringer og trygghet til markedet, og sier at de fortsatt har kontroll med fleksibilitet til å kutte produksjonen om nødvendig», skriver analytikere i Gelber and Associates i en oppdatering, ifølge Reuters.

Handelskrig

Under en felles pressekonferanse med Italias statsminister Giorgia Meloni, som for øyeblikket er på besøk i Washington, uttalte Trump torsdag ettermiddag at han nå er helt sikker på at han vil finne en handelsløsning med EU.

– Det vil bli en handelsavtale, 100 prosent sikkert. Men det vil være en rettferdig avtale, sa han under en pressekonferanse, ifølge BBC.

– Vi kommer til å ha svært små problemer med å inngå en avtale med Europa, eller noen andre, fordi vi har noe som alle vil ha, fortsetter Trump.

Han uttalte også at han har tro på «en veldig god avtale med Kina».