Hvis en langvarig handelskrig varer gjennom 2025, anslår Rystad Energy en reduksjon på 15 prosent i global BNP-veksten i løpet av året – fra 2,8 prosent til 2,4 prosent. Det vil i så fall redusere analysebyråets prognose for vekst i oljeetterspørselen fra 1,1 millioner fat per dag til 600.000 fat per dag – en nedgang på nesten 50 prosent.

Det fremgår av en markedsoppdatering sendt ut i påskeuken.

– I et slikt scenario kan Brent-oljeprisen falle til 50 dollar fatet, sier Janiv Shah i Rystad Energy.

Høye tollsatser

Rystad forventer imidlertid at forstyrrelser på tilbudssiden, sammen med økt energietterspørsel på den nordlige halvkule i sommersesongen, vil holde oljeprisen rundt 70 dollar fatet.

Dersom veksten i oljeetterspørselen faller til kun 600.000 fat per dag i 2025, er det omtrent halvparten av Rystads beregninger før tolltiltakene.

Den gang var tollsatsene betydelig lavere, på 25 prosent. Nå ligger det an til amerikanske tollsatser på kinesiske varer på 145 prosent, og kinesiske tollsatser på amerikanske importvarer på 125 prosent.

Opec kontrollerer prisen

Det store spørsmålet er hvor forstyrrelsene på tilbudssiden vil komme fra for å stanse oljeprisfallet. Det åpenbare svaret er, ifølge Rystad, flere produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene (Opec+) fra og med august.

Hvis etterspørselen svekkes ytterligere, eller tilbudet utenfor kartellet vokser for raskt, har Opec+ fleksibilitet til å bremse eller reversere produksjonsøkninger.

– Opec+ har fortsatt kontrollen, og vil ikke tillate langvarige prisfall uten å reagere. Gruppen er villig til å slippe flere fat ut i markedet, men kun på egne premisser, sier Shah.