Nvidia-sjef Jensen Huang møtte ifølge Bloomberg Japans statsminister Shigeru Ishiba mandag. Bakgrunnen for møtet skal være at Huang mener Japan må øke strømproduksjonen for å kunne møte strømetterspørselen fra datasentre som driver kunstig intelligens.

Partene skal ha snakket om hvordan Japan er spesielt godt egnet til å utvikle AI, gitt at Japan har en ledende rolle innen robotikk og industriell produksjon. Han skal ha påpekt at det å generere og utvikle kunstig intelligens krever store mengder energi.

«Landet må bygge ny infrastruktur. Energi er essensielt for all industriell vekst», skal Huang ha sagt til pressen etter møtet.

Stort energibehov

Ifølge Bloomberg vurderes energibehovet til datasentrene opp mot utfordringene knyttet til å starte opp igjen atomreaktorer som ble stengt etter Fukushima-ulykken, samt kostnadene forbundet med import av fossilt brennstoff.

Ifølge Ishiba vurderer Japan å investere om lag 44 milliarder dollar, drøyt 460 milliarder kroner, i et prosjekt for flytende naturgass (LNG) i Alaska som en del av en handelsavtale med Donald Trump.

Nvidia-sjef Huang skal videre ha uttalt at kunstig intelligens er i ferd med å påvirke alle industrier, fra helsevesen og produksjon til utdanning og jordbruk. Nvidia produserer datachips som brukes i AI-generering, og ligger an til å tjene store summer hvis Huang får rett.

Eskalerende strømforbruk

Det internasjonale energibyrået (IEA) påpeker imidlertid at det vil kreve et stort antall klimakontrollerte datasentre, som sannsynligvis vil føre til den raskeste veksten i strømforbruk på mange år.

Forrige uke meldte Nvidia om en nedskrivning på 5,5 milliarder dollar som følge av USAs chip-restriksjoner. En tverrpolitisk komité i Representantenes hus har også bedt Nvidia om å utlevere informasjon om salg av brikker i Sørøst-Asia og Kina, med bakgrunn i at slike brikker kan ha hjulpet kinesiske DeepSeek med å utvikle sin AI-bot.