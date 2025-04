Boringen av den andre sidestegsbrønnen har bekreftet et betydelig oljefunn i Bourdon-prospektet i Dussafu-lisensen, går det frem av en børsmelding fra BW Energy tirsdag.

BW Energy er operatør og eier 73,5 prosent av Dussafu-lisensen, mens Panoro Energy sitter på 17,5 prosent. Statlige Gabon Oil Company eier 9 prosent.

Tirsdagens bekreftelse vil gjøre det mulig for BW Energy å bokføre ytterligere reserver ikke inkludert i reserverapporten for 2024. Ledelsen estimerer at 56 millioner fat olje er «in place» i funnet som først ble annonsert 7. mars i år, hvorav rundt 25 millioner fat blir ansett som utvinnbare.

– Avgrensningsbrønnen bekrefter potensialet for å etablere en ny klynge med produksjonsenhet etter MaBoMo-modellen. Vi forventer minst fire produksjonsbrønner, sier BW Energy-sjef Carl K. Arnet i en kommentar.

Mindre enn først estimert

25 millioner fat er likevel noe under de 30 millioner fatene ledelsen estimerte 7. mars, og også noe under det ABG Sundal Collier har ligget inne med.

«Men resultatene støtter opp under våre NAV-beregninger (netto nåverdi)», går det frem av en oppdatering.

«Med en antatt brutto utvinnbar reserve på 25 millioner fat og en verdsettelsesmultippel på 10 dollar pr. fat oljeekvivalenter, tilsvarer det 7,50 kroner pr. aksje for BW Energy og 4,00 kroner pr. aksje for Panoro Energy», heter det videre.

I sine nåværende NAV-beregninger for de respektive selskapene benytter meglerhuset 30 millioner fat og en multippel på 10 dollar pr. fat, risikovektet med 70 prosent.