Vår Energi har lagt frem rapport for første kvartal, og bekrefter utbytte på 300 millioner dollar til utbetaling 8. mai. Samtidig guider selskapet et tilsvarende utbytte for andre kvartal.

For hele 2025 sikter Vår Energi mot å dele ut 25-30 prosent av kontantstrømmen fra drift etter skatt. På kapitalmarkedsdagen i februar ble intervallet løftet fra 20-30 prosent, men Vår Energi indikerte at utbyttet for 2025 vil bli i den lave enden at det oppdaterte tallet.

Utbyttet deles ut etter at kontantstrømmen fra drift etter skatt kom inn på 1,3 milliarder dollar. Videre fikk Vår Energi et resultat etter skatt på 453 millioner dollar i første kvartal, mer enn en firedobling fra samme periode i fjor. Det var også langt over hva analytikerne ventet på forhånd.

Ifølge konsensus innhentet av selskapet fra 12 meglerhus var det ventet et resultat etter skatt på 373 millioner dollar.

Vår Energi (Mill. USD) 1.kv. 2025 1.kv. 2024 Driftsinntekter 1.871 1.956 Driftsresultat (EBIT) 972 1.054 Resultat før skatt 1.279 850 Resultat etter skatt 453 100

Store prosjekter i rute

Driftsresultatet falt fra 1.054 til 972 millioner dollar, etter at driftsinntektene gikk fra 1.956 til 1.871 millioner dollar. Analytikerkonsensus oppgitt av selskapet i forkant pekte mot 1.043 millioner dollar i driftsresultat av inntekter på 1.883 millioner dollar.

Produksjonen i første kvartal var allerede forhåndsannonsert og kom inn på 272.000 fat oljeekvivalenter pr. dag. For hele året venter Vår Energi at produksjonen vil ligge i midtpunktet av guidingen på mellom 330.000-360.000 fat. Innen fjerde kvartal er målet å nå over 400.000 fat.

Konsernsjef Nick Walker karakteriserer resultatene som sterke og i tråd med forventningene for kvartalet.

– Halten Øst og Johan Castberg er kommet i produksjon, og Jotun FPSO forventes å starte produksjon mot slutten av andre kvartal. Selskapet er satt opp for transformativ vekst i 2025, med tilførsel av rundt 180.000 fat oljeekvivalenter fra nye prosjekter, og er i rute til å levere over 400.000 fat innen fjerde kvartal, sier han.

Videre trekker han frem et nytt oljefunn, Zagato, i nærheten av det flytende produksjonsskipet Goliat, som øker antallet påviste og sannsylige fat olje i området til over 200 millioner fat.

Usikker tid

Vår Energi leverte i første kvartal en produksjonskostnad på 11,60 dollar pr. fat, noe som er innenfor deres egen guiding på 11-12 dollar for helåret 2025. I takt med at billigere fat kommer i produksjon i løpet av året, venter selskapet at kostnaden pr. fat faller til rundt 10 dollar i fjerde kvartal.

Selskapets kvartalstall kommer i en periode med stor uro både i finans- og råvaremarkedene. Walker er trygg på at Vår Energi klarer å navigere gjennom usikkerheten.

– Vi har lav break even for fri kontantstrøm og et veldig fleksibelt investeringsprogram der 70 prosent ikke er benyttet. Vi er trygge på den langsiktige rollen olje- og gass, og at Vår Energi har fleksibilitet slik at selskapet kan stå gjennom sykluser, sier han.