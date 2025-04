Oljespekulanter trekker seg ut i rekordfart

Barclays har som «Chart of the Week» en graf som viser et dramatisk fall i spekulanters long-posisjoner i Brent-olje.

«Spekulantposisjonene har hatt det største fallet siden 2011, med hele 160.000 long-posisjoner som ble trukket tilbake i løpet av én uke,» skriver Barclays-teamet ledet av Lydia Rainforth, som også dekker flere oljeselskaper på Oslo Børs.

Bakgrunnen for fallet i posisjoner skyldes ifølge storbanken en cocktail av både politiske og markedsmessige forhold. Donald Trumps annonsering av nye tollsatser, kombinert med overraskelsen fra Opec om stor produksjonsøkning fra mai, førte til økt usikkerhet blant aktørene i markedet. Brent-prisen har falt rundt 10 prosent siden starten av april og er nede på omtrent 67 dollar fatet. Brent-spot er også ned 22,2 prosent det siste året.

Netto spekulantposisjon i Brent står nå på 99.000 – det laveste nivået siden oktober 2024.

Meglerhusene nedjusterer kjapt

I løpet av april har Bloomberg-konsensus for oljeprisen blitt mer pessimistisk.

Den 1. april var snittet av alle meglerhusene at Brent-olje skulle ligge på 73,04 dollar i andre kvartal, 72,47 dollar i tredje kvartal og 71,56 dollar i fjerde kvartal.

Data fra 23. april viser at gjennomsnittet nå er en Brent-olje på 69,65 dollar i andre kvartal, 69,84 dollar i tredje kvartal og 69,49 i årets siste kvartal.

– Bør støtte oljeprisen

ING skriver i en oppdatering onsdag at Brent-oljen steg med nesten 1,8 prosent tirsdag, etter at president Trump dempet bekymringer rundt sentralbanksjef Jerome Powells fremtid.

«Trump uttalte at han ikke har noen intensjon om å sparke Powell. I tillegg åpnet kommentarer fra både Trump og finansminister Scott Bessent om tollpolitikken for en mulig avspenning i handelsforholdet mellom USA og Kina. Samtidig er det tegn til stramhet i det umiddelbare fysiske oljemarkedet, noe som fortsatt bør støtte oljeprisen,» skriver råvarestrategisjef Warren Patterson.