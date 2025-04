Prosafe-konkurrent øker utnyttelse og inntekter

Floatel International oppnådde inntekter på 21,1 millioner dollar i første kvartal, opp fra 17,0 millioner i samme periode i fjor, fremgår det av en oppdatering fra boligriggselskapet.

Gjentagende driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) var på minus 3,9 millioner dollar, mot minus 6,7 millioner for ett år siden.

Prosafe-konkurrentens nettoresultat for perioden oppgis til minus 24,5 millioner dollar, mot minus 24,3 millioner i første kvartal 2024.

Ved utgangen av første kvartal hadde Floatel en bekreftet ordrereserve på 391 millioner dollar, mot 437 millioner dollar på samme tid i fjor. Kontantbeholdningen lå på 59,1 millioner dollar, mot 51,3 millioner pr. 31. mars 2024.

Nye avtaler og forlengelser

I løpet av første kvartal har Floatel International meldt om en kontrakt på tre måneder for boligriggen «Floatel Superior» med en ikke-navngitt kunde i Nordsjøen samt en kontrakt med Aker BP på Skarv-feltet for «Floatel Endurance» med en varighet på seks måneder – begge med oppstart neste år.

I tillegg har selskapet sikret en kontrakt på tre til fem måneder for «Floatel Triumph» utenfor Vest-Australia, med forventet oppstart i fjerde kvartal i år, mens en kontrakt med Equinor for «Floatel Victory» for vedlikeholdsstøtte for en FPSO utenfor Brasil er forlenget til utgangen av 2025.

Høyere utnyttelse

I løpet av perioden har selskapet også sluttført salget av «Floatel Reliance», som leveres til den ikke-navngitte kjøperen i løpet av andre kvartal i år.

Inkludert denne, oppnådde Floatel en flåteutnyttelse på 36 prosent i første kvartal. Til sammenligning var utnyttelsesgraden 28 prosent i første kvartal i fjor, mens den var på 37 prosent i fjerde kvartal 2024.

Ekskluderes «Floatel Reliance», var utnyttelsen i første kvartal i år på 44 prosent, opp fra 35 prosent ett år tidligere.

Det svenske selskapet kommer med full rapport for første kvartal 22. mai.

Selskapet har obligasjonslån notert på Oslo Børs.