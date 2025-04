Oljeprisen faller brått etter meldinger om at flere Opec+-medlemmer ønsker ytterligere økning i oljeproduksjonen for juni, etter å ha sjokkert markedet med en produksjonsøkning på 411.000 fat pr. dag i mai – tre ganger mer enn opprinnelig planlagt.

Det opplyser kilder med kjennskap til saken til Reuters.

Bakgrunnen for forslaget er en pågående uenighet mellom medlemslandene om etterlevelse av produksjonskvoter.

Noen av kildene sier at enkelte medlemmer ønsker å øke produksjonen med tilsvarende volumer som mai-økningen.

Avgjørelsen skal etter planen tas på Opec+-møtet 5. mai.

Brent spot er nå ned 3,2 prosent for dagen, til 65,85 dollar. Før meldingen ble et fat handlet for rundt 67 dollar.