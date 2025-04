Bakteppet var noen år med volatile og tidvis svært høye strømpriser, samt en heftig energipolitisk debatt. I mange høringsuttalelser uttrykkes det støtte og forståelse for at husholdningene får mer forutsigbare og lavere strømregninger.

NVE: Risikerer stadig nye støtteordninger

Men strømmen er allerede blitt rimeligere igjen og var i fjor tilbake på nivå med 2018 og 2019, argumenterer Norges vassdrags- og energidirektorat. Mens strømprisene har falt, har strømstøtteordningen blitt stadig forsterket, ifølge NVE-direktør Kjetil Lund.

– Vi er dermed i en utvikling der det innføres stadig kraftigere støtteordninger for å dempe et problem som har blitt stadig mindre, skriver Lund.

Han påpeker at kraftsystemet er komplekst. Innfører man støtteordning ett sted, gir det gjerne virkninger et annet sted.

– Man ender fort med å måtte etablere stadig nye støtteordninger eller kostnadskrevende regulatoriske krav for å kompensere for bivirkninger av de støtteordninger man allerede har innført, skriver han videre, og viser til om at det i ettertid har kommet et forslag om å etablere støtteordning også for fjernvarme.

Svenskene ber om at forslaget legges bort

Norgespris-forslaget ble særdeles dårlig mottatt i Sverige da det først ble lagt fram. Blant annet ble det omtalt som lusekofte-sosialisme og valgflesk i avisen Expressen, som mente at energiminister Ebba Busch burde sette seg på første tog til Oslo for å erklære at Sverige ikke vil tolerere en slik fastprisordning.

Nå får Norgespris også kritikk av Energimarknadsinspektionen, som er en tilsynsmyndighet som følger energimarkedet. I en høringsuttalelse argumenterer de for at Norgespris er en dårlig idé.

– En slik fastprisavtale kan føre til høyere strømbruk i Norge og påvirke det nordiske strømmarkedet, skriver tilsynet, som konkluderer med at Norgespris er «feil vei å gå».

Svenska kraftnät, som tilsvarer Statnett og dermed er ansvarlig myndighet for kraftsystemet, mener også forslaget innebærer risiko for det nordiske strømmarkedet. Høyere og mindre fleksibel etterspørsel i Norge kan føre til økt behov for utveksling gjennom Sverige til Sør-Norge, påpeker de.

– Dette øker risikoen for at det ikke er nok overføringskapasitet for annen balansering, for eksempel i Sverige, som kan kreve økte sikkerhetsmarginer på budområdets grenser mot Norge, skriver de.