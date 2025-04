Andre del er en gjenopprettet senior sikret fasilitet på 75 millioner dollar, med samme forfallsdato.

Fasilitetene har ingen fast amortisering, men skal ved forfall tilbakebetales i sin helhet – samtidig som at långiverne bak «superfasiliteten» får utbetalt et gebyr på 5 millioner dollar.

Betaler 11 prosent rente

Refinansieringen omfatter videre etablering av et nytt norskregistrert holdingselskap, hvor aksjene vil bli pantsatt til kreditorer under den nye lånefinansieringen. Det nye selskapet vil plasseres mellom Prosafe og noen av datterselskapene.

Kreditorene vil motta kontantbetalinger tilsvarende 11 prosent årlig rente (referanserenten SOFR pluss en margin). Den seniorsikrede fasiliteten gir selskapet mulighet til alternativt å betale 2 prosent kontantrente og 9 prosent såkalt PIK-rente, hvis visse betingelser innfris.

Prosafe vil etter gjennomført transaksjon sitte med en bruttogjeld på rundt 306 millioner dollar, inkludert en gjenstående selgerkreditt på 75,5 millioner dollar til Cosco for «Safe Eurus.» Nettogjelden vil ligge på omtrent 220 millioner dollar, med fri likviditet på rundt 80 millioner dollar (etter transaksjonskostnader).

Selskapet har fått rentefritak for dagens lånefasiliteter frem til 31. juli, mens minstekravene til likviditet i de respektive fasilitetene er redusert til 10 millioner dollar.

Landet milliardforlengelse

Da rapporten for fjerde kvartal ble sluppet 31. januar, ventet Prosafe at en refinansiering ville bli gjennomført i løpet av første halvår. Denne forventningen viste seg å være på den optimistiske siden, siden selskapet ifølge torsdagens annonsering sikter mot en gjennomføring innen tredje kvartal 2025.

Prosafe estimerte da en kapitaltilførsel på rundt 400 millioner dollar til å dekke gjeld til forfall og å finansiere reaktivering av rigger og investeringer.

I kjølvannet av kvartalet der selskapet snudde til et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) tegnet konsernsjef Askvig bildet av et globalt marked i bedring, drevet av etterspørselsvekst i Brasil. 9. januar sikret selskapet seg en milliardforlengelse med Petrobras for «Safe Zephyrus».