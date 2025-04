I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Daniel Stenslet at han opprettholder kjøpsanbefalingen på Equinor, men nedjusterer kursmålet til 280 kroner, fra tidligere 315 kroner. Justeringen kommer som følge av en reduksjon i Brent-prognosen for andre til fjerde kvartal 2025 fra 80 til 65 dollar fatet, noe som fører til en estimert nedgang i driftsresultatet på 23 prosent for perioden.

Det er om lag 8 prosent lavere enn konsensusestimatet fra Bloomberg. For 2026 er estimatene uendret, og analytikeren ser fortsatt omtrent 20 prosent oppside i forhold til konsensus på driftsresultatnivå.

Analysefakta Aksje: Equinor Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 280 (315)

Stenslet fremhever at Equinor står sterkt til tross for et mer usikkert marked, grunnet gunstig verdsettelse, robuste aksjonærutbytter og en høyere andel europeisk gass enn konkurrentene. Analytikeren mener at Equinor, ved en Brent-pris på 66 dollar fatet, handles til en pris/beregnet netto eiendelsverdi (P/core NAV) på 1, noe som gir en attraktiv risikoprofil på lang sikt.

Selskapet forventes å ha en kontantstrømsavkastning på 8 prosent i andre halvår 2025 og 15 prosent i 2026.