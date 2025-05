Rekordmange ansatte i Equinor – uten økt produksjon

«På tide å kutte kostnadene, Equinor?»

Det skriver ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen søndag. Han viser til at Equinor nå har 25.155 ansatte – historisk høyt – men det virkelig oppsiktsvekkende er at bemanningen har økt 24 prosent siden 2017, uten at produksjonen har økt i samme periode, og ligger på rundt 2,1 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag.

Selv om selskapet har vokst innen fornybar energi, hadde denne delen kun 1.099 ansatte ved utgangen av 2024. Det tyder altså på at hovedveksten i bemanningen har skjedd innen olje- og gassvirksomheten.

En sammenligning med andre store oljeselskaper viser at ingen andre har opplevd en tilsvarende vekst i antall ansatte. Tvert imot har de fleste konkurrentene redusert bemanningen.

Amerikanske oljeselskaper som Exxon og Chevron har redusert antallet ansatte med 25–30 prosent i samme periode.

Anbefaler kjøp

«Overbemanning: når ditt største prosjekt er å finne arbeid til folk,» skriver Olaisen.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Oslo Børs-lokomotivet med et kursmål på 330,00 kroner, mens sluttkursen fredag var 237,50 kroner.

Av meglerhusene som har lagt inn anbefalingene sine på Bloomberg, er det 20 kjøpsanbefalinger, 6 hold og 7 salgsanbefalinger på Equinor. Gjennomsnittskursmålet ligger på 288,87 kroner, som er 21,6 prosent høyere enn sluttkursen.

Barclays har det høyeste kursmålet på 400 kroner, mens BNP Paribas har det laveste på 210 kroner.

Equinor deler tall for første kvartal 30. april.