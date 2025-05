Nå er det klart at det ikke blir ny høringsrunde om norgespris, melder Nationen.

Strømprisordningen skal gi husholdninger en fastpris på 40 øre per kilowattime hele året.

Regelrådet har tidligere gått ut mot norgespris-forslaget. De har som formål å forhindre at næringslivet påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

– Regelrådet mener det burde vært vurdert om forslaget kan føre til høyere og mer variable strømpriser, og høyere pristopper, og gjennom det påvirke norsk næringsliv, skrev rådet i en tidligere uttalelse.

Også NVE har uttrykt skepsis.

Det var stortingspolitiker Alfred Jens Bjørlo (V) som nylig utfordret energiministeren i et skriftlig spørsmål på om Energidepartementet ville lytte til kritikken og gjennomføre en ny høring før de legger fram et endelig forslag for Stortinget.

Det blir det sannsynligvis ikke, ifølge energiminister Terje Aasland (Ap) sitt svar.

– Norgespris behandles på vanlig måte, og vi jobber nå med å vurdere alle innkomne høringsinnspill. Regjeringen vil etter planen fremme en lovproposisjon for Stortinget som kan behandles i løpet av vårsesjonen, skriver Aasland.