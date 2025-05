Forlenger milliardkontrakt – varsler lavere inntekter

Archer melder før børsåpning at Pan American Energy (PAE) har fornyet kontraktene for ni pulling-enheter og åtte workover-enheter i det sørlige Argentina. Det nåværende kontraktsforholdet utløper i juni 2025, og er nå forlenget med tre år, med opsjoner på ytterligere to år. Verdien på den fornyede kontrakten anslås til rundt 210 millioner dollar, ifølge selskapet.

Samtidig kunngjør selskapet at aktiviteten i regionen reduseres, noe som isolert sett vil redusere ordreboken med omkring 125 millioner dollar.

Selskapet anslår at inntektene vil reduseres med rundt 5 prosent på årsbasis, men forventer begrenset påvirkning på kontantstrømmen takket være reduserte faste kostnader, arbeidskapital og vedlikeholdsinvesteringer i Argentina.

Endringer i regionen

«Argentinas energilandskap er i stor endring, med investeringer og produksjon som flytter seg fra modne konvensjonelle felt i sør til de voksende skiferressursene i Vaca Muerta,» sier konsernsjef Dag Skindlo.

Han peker på at Vaca Muerta-feltet har vokst fra å utgjøre omtrent 6 prosent av Argentinas totale olje- og gassproduksjon i 2017 til over 50 prosent i 2024.

«Vaca Muerta sammenlignes ofte med kjente felt som Permian og Bakken i USA,» sier Skindlo, ifølge Archer.

Med pågående eksportprosjekter for rørledninger fra Vaca Muerta forventer Archer en betydelig vekst i boreaktiviteten på mellomlang til lang sikt.

Selskapet varsler at det vil oppdatere sin finansielle helårsprognose i forbindelse med publiseringen av resultatene for første kvartal, men forventer kun mindre justeringer.