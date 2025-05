I en analyse fra DNB Markets, med overskriften «Ingen tegn til liv i horisonten» skriver analytiker Martin Huseby Karlsen at Nel står overfor utfordrende tider, med mangel på betydelige ordre siden slutten av 2022, svak ordredekning for 2025, stengte produksjonsanlegg og usikkre markedsutsikt, spesielt knyttet til ekspansjonsplanene i USA.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 1,50 (1,50)

Karlsen understreker at meglerhusets estimater for 2025-omsetning og EBITDA-resultat er henholdsvis 20 prosent og 52 prosent lavere enn konsensus. Analytikeren gjentar sin salgsanbefaling og kursmål på 1,5 kroner, noe som er 37 prosent lavere enn mandagens aksjekurs på 2,40 kroner.

I første kvartal forventer DNB Markets et negativt EBITDA-resultat på 83 millioner kroner, nesten i tråd med konsensus på 81 millioner kroner. Analytikeren ser en risiko for nedjusteringer i konsensusforventningene dersom ikke ordreinngangen bedres. Videre understreker han at makroøkonomiske motvinder og geopolitisk usikkerhet sannsynligvis vil forsinke nye investeringer.

Nel legger frem sine kvartalstall onsdag 30. april.