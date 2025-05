DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen oppgraderer anbefalingen på Aker Solutions fra salg til hold, samtidig som han gjentar kursmålet på 30 kroner.

Analytikeren forventer sterke marginbidrag fra Aker BP-prosjektene i første kvartal og for 2025, men mener samtidig at konsensus overvurderer inntektskapasiteten fra 2026 og fremover, ettersom olje- og gassprosjektene erstattes av mer risikable fornybarprosjekter.

Analysefakta Aksje: Aker Solutions

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Hold (Selg)

Kursmål: 30 (30)

Martin Huseby Karlsen påpeker at alle kunngjorte ordre i første kvartal var innen fornybarsektoren, og at selskapets historikk på slike prosjekter har vært blandet, noe som gir grunnlag for en viss forsiktighet.

Han forventer en negativ kontantstrøm på 1,1 milliarder kroner for driften i perioden 2025-2027, og kun 0,4 milliarder kroner i positiv kontantstrøm inkludert mulige utbytter fra OneSubsea. Samlet innebærer dette begrenset kontantstrøm fremover, og at en overgangen til fornybarprosjekter øker risikoen.

Mandag endte aksjen på 30,74 kroner, ned 1,4 prosent.