DNB Markets er finansiell og Advokatfirmaet Schjødt juridisk rådgiver for Fredriksen, Wilhelmsen og Ofer i prosessen.

Nedtur for aksjen

Edda Wind, som har spesialisert seg på eierskap i og drift av serviceskip til bruk i havvindindustrien, gikk på børs mot slutten av 2021, men har ikke vært noen god investering for aksjonærene. Siden rederiet ble tatt opp til notering er aksjen nesten halvert.

I november 2021 ble det gjennomført en kapitalutvidelse til kurs 30,75 kroner. Det var da Fredriksen og Ofer kjøpte seg inn.

I mars 2023 hentet rederiet penger til kurs 25 kroner.

Skipsreder Johannes Østensjø i Haugesund var gründeren som satset på servicefartøyer for å betjene den voksende havvindindustrien. Det resulterte etterhvert i etableringen av Edda Wind som et selvstendig selskap.

Gründeren solgte

For ett år siden solgte imidlertid Østensjø alle sine 21,3 millioner aksjer i rederiet til kurs 24,50 kroner og innkasserte 522 millioner kroner.

Fredriksens Geveran Trading kjøpte 10,3 millioner av disse aksjene, mens Wilhelmsen New Energy kjøpte 6,3 millioner aksjer og Idan Ofers EPS Ventures 4,7 millioner.

I fjor kom driftsinntektene i Edda Wind opp i 70,4 millioner euro med et resultat på 3,8 millioner euro før skatt. I 2023 satt rederiet igjen med 1 million euro før skatt etter en omsetning på 39,4 millioner euro.

Flåten teller 13 fartøyer, hvorav fire nybygg som skal ferdigstilles i tredje kvartal i år og ett i første kvartal 2026.

FREDRIKSENS MANN: Adrian Geelmuyden i Seatankers Management. Foto: Privat

Mål om å bli markedsleder

Da Fredriksen kjøpte seg inn i selskapet, sa Adrian Geelmuyden i Seatankers Management at «grunnlaget er der for videre vekst med ambisjon om å skape en klar markedsleder».

Han viste til at Edda Wind hadde tatt en tidlig posisjon innen offshore vind, et marked som ventes å vokse kraftig i årene som kommer, og gjorde et poeng av at selskapet hadde fått tunge, industrielle eiere.

Fredriksen og Wilhelmsen eide begge 31 prosent og Ofer vel 20 prosent i selskapet før kjøpet av posten som Nordea-fondene eide.

– Jeg har per i dag ingen kommentarer utover det som er sagt i børsmeldingen, skriver Edda Winds styreleder Geir Flæsen i en e-post til Finansavisen tirsdag.