BP melder tirsdag om et underliggende replacement cost-resultat på 1.381 millioner dollar i første kvartal 2025, nesten en halvering fra 2.723 millioner dollar i samme periode i fjor.

LSEG-konsensus (London Stock Exchange Group) pekte ifølge CNBC mot rundt 1.600 millioner dollar.

Ordinært resultat etter skatt kom inn på 687 millioner dollar, ned fra 2.263 millioner dollar i første kvartal 2024.

Les også Elliott øker presset på BP – krever mer Aktivistinvestoren Elliott intensiverer presset på BP etter at selskapets nye strategi skuffet. Helge Lund kan stå overfor en usikker fremtid som styreleder.

Fra grønt til fossilt

Goldman Sachs-analytiker Michele Della Vigna peker i en oppdatering på svake resultater fra gasshandel og trading, i tillegg til at capex-guidingen (investeringer) for 2025 fra 15 til 14,5 milliarder dollar.

Markedet reagerer med å sende aksjen ned over 4 prosent på London-børsen i 11-tiden tirsdag.

Dagens kvartalstall kommer etter et økende press fra aktivistinvestorer , og ikke mer enn to måneder etter at strategien ble endret i retning av mindre fornybar-investeringer og større investeringer i olje og gass.

I kjølvannet av strategiendringen varslet Helge Lund sin avgang som styreleder i BP. Eks-sjefen for daværende Statoil hadde vært en pådriver for å øke fornybar-investeringene.

Les også Oppfordrer til å stemme mot gjenvalg av Helge Lund Aktivistinvestoren Follow This vil oppfordre aksjonærene til å stemme mot gjenvalget av tidligere Equinor-sjef Helge Lund som styreleder i BP etter skroting av fornybarmål.

– Fantastisk start

BP-sjef Murray Auchincloss hevder overfor CNBC at perioden etter strategiendringen har startet «fantastisk.»

– Vi hadde et svært godt operasjonelt kvartal, og for oppstrømsvirksomheten var driften den mest effektive noensinne. Raffineriene leverte sitt beste på 24 år. Letevirksomheten gjorde seks funn på rad – noe som er svært uvanlig, og vi startet opp tre store prosjekter, sier han.

I tirsdagens rapport varsler BP også 8 cent pr. aksje i ordinært utbytte, samt tilbakekjøp av egne aksjer for 750 millioner dollar.

Nettogjelden steg i løpet av første kvartal til 26.970 millioner dollar, fra 22.990 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal. CNBC understreker at BP tidligere har advart om at produksjonen ville falle og nettogjelden stige sammenlignet med kvartalet før.