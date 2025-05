Ny rammeavtale gir storkontrakt

Subsea 7 S.A. kunngjorde tirsdag at selskapet er tildelt en betydelig EPCI-kontrakt av bp for Ginger-prosjektet utenfor kysten av Trinidad og Tobago. Det kommer frem i en børsmelding tirsdag kveld.

Kontrakten er tildelt Subsea Integration Alliance, et partnerskap mellom Subsea7 og SLB OneSubsea, og skjer innenfor rammene av en ny global samarbeidsavtale mellom partene.

– Dette er et betydningsfullt prosjekt for regionen, og et som vil dra nytte av flere tiår med samarbeid mellom bp, Subsea7 og SLB OneSubsea, ifølge Craig Broussard, Senior Vice President for Subsea7 for Gulf of Mexico.

Den nye samarbeidsmodellen legger opp til økt transparens og tidlig involvering, og skal sikre optimalisering av hele systemet og bedre verdiskaping for alle parter. Prosjektet inkluderer blant annet installasjon av fleksible produksjonslinjer og subsea-utstyr, samt regionens første HIPPS-manifold, som skal gi gevinster innen sikkerhet, effektivitet og miljø.

– Dette er et spennende og viktig prosjekt for vår nye globale rammeavtale med bp, ifølge Olivier Blaringhem, CEO for Subsea Integration Alliance.

Prosjektledelse og ingeniørarbeid starter umiddelbart i Houston, med offshore-operasjoner planlagt i 2026.