Equinor la frem hovedtall som var litt bedre enn ventet på morgenkvisten, men fokuset i forbindelse med fremleggelsen er på det enorme havvindprosjektet Empire Wind utenfor kysten av New York.

Her skal Equinor investere 7 milliarder dollar, men Trump-administrasjonen har i løpet av kvartalet krevd å få prosjektet stanset. Selskapet hadde allerede sikret seg en finansieringspakke på 3 milliarder dollar og hadde ved utgangen av mars trukket 1,5 milliarder dollar fra lånefasiliteten.

Prosjektet er godt i gang og Equinor har allerede bokførte verdier på 2,5 milliarder dollar, inkludert den tilhørende terminalen på land.

I tillegg til dette har ulike selskaper innenfor Equinor-konsernet hver for seg eksponering relatert til Empire Wind-prosjektet, eksempelvis garantier og oppsigelsesgebyrer overfor leverandører, som per dags dato utgjør mellom 1,5-2 milliarder dollar.

Samlet havner man altså på 4-4,5 milliarder dollar, eller rett under 47 milliarder kroner i dagens valutakurs.

Vil gå direkte til Trump

Det var på forhånd usikkert om det ville tas nedskrivninger.

– Vi investerte i Empire Wind etter å ha fått alle nødvendige godkjenninger. Ordren om å stanse arbeidet nå er en ekstraordinær situasjon, og er etter vår mening rettsstridig, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

For Equionor er dette er et spørsmål om rettigheter og forpliktelser gitt i henhold til lovlig utstedte myndighetstillatelser, og sikkerheten for investeringer basert på gyldige godkjenninger.