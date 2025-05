Onsdag morgen la Subsea 7 frem førstekvartalstall som viste et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 236 millioner dollar, opp fra 162 millioner dollar året før.

På forhånd ventet analytikerne en justert EBITDA på 232 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Subsea 7 fikk en god start på 2025 med solide finansielle resultater drevet av sterk prosjektgjennomføring, som veide opp for en omfattende, planlagt vedlikeholdsperiode for fartøy. Med en ordrebok på 10,8 milliarder dollar, hvorav 4,8 milliarder skal gjennomføres resten av året, har vi høy visibilitet for 2025, sier konsernsjef John Evans i Subsea 7.

Ordreinngangen i første kvartal var 0,9 milliarder dollar, hvorav 0,4 milliarder utgjorde nye kontrakter og 0,5 milliarder var justeringer i eksisterende avtaler. Dette gir et book-to-bill-forhold på 0,6 ganger.

Beholder guidingen

Subsea 7s finansielle guiding for 2025 forblir uendret, og det ventes driftsinntekter på mellom 6,8 og 7,2 milliarder dollar. Justert EBITDA-margin ventes å være mellom 18 og 20 prosent.

«Med grunnlag i den solide ordreboken og utsiktene i anbudsporteføljen forventer Subsea 7 en margin over 20 prosent i 2026», skriver oljeserviceselskapet i kvartalsrapporten.

– Til tross for at råvarepriser og globale tollsatser skaper motvind for investorstemningen i sektoren, er fundamentene i vår bransje fortsatt solide. Vår målrettede strategi gjør konsernet godt rustet til å levere sterk vekst i lønnsomhet og kontantstrøm i 2025, sier Evans.

Subsea 7 (Mill. USD) 1. kv./25 1. kv./24 Driftsinntekter 1.529 1.395 Justert EBITDA 236 162 Driftsresultat 77 20 Resultat før skatt 17 29

Lav gjeldsgrad

Subsea 7 har en sterk balanse med netto gjeld, inkludert leieforpliktelser, på 632 millioner dollar, tilsvarende 0,5 ganger justert EBITDA for de siste fire kvartalene.

I løpet av første kvartal gjennomførte Subsea 7 planlagt vedlikehold på flere fartøy, som forbereder flåten på et travelt år. Samtidig ble det gjort god fremgang i pågående prosjekter innen subsea, konvensjonell virksomhet og fornybar energi.

I februar i år ble det kjent at Subsea 7 skal fusjonere med Saipem, og det er ventet at transaksjonen vil finne sted i andre halvår 2026.

«Vi mener at investorbekymringer knyttet til Saipem-fusjonen allerede er godt reflektert i aksjekursen, ettersom multipler for det sammenslåtte selskapet nå har kommet ned på nivå med Saipem alene før transaksjonen ble kunngjort», skrev DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i en oppdatering mandag denne uken.