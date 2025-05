Først hadde EU et mål om gasslagre på 90 prosent innen 1. november. Dermed åpnet man for at land kan avvike med inntil 10 prosentpoeng fra dette kravet, dersom markedsforholdene tilsier det.

Nå melder Bloomberg at Tyskland går enda lenger: Landet halverer målene for enkelte lagringsanlegg – inkludert det største i Rehden – til 45 prosent.

Målet skal gjelde såkalte porøse reservoarer, som fylles og tømmes saktere enn andre typer lagre.

– Redusere spekulasjon

Bakgrunnen for tiltaket er å dempe spekulasjon i markedet. Økonomidepartementet skriver i en pressemelding at endringen «har som mål å redusere spekulasjonen i gassmarkedet som har vært observert de siste månedene». Det understrekes også at det ikke er aktuelt med statlig støttet lagring gjennom det statlige Trading Hub Europe, ettersom det ville økt kostnadene unødig for forbrukerne.

Tiltaket kommer etter en vinter med store uttak fra lagrene og sterk prisvolatilitet i markedet. Flere aktører har lenge advart om at dagens lagringsregler bidrar til å presse prisene opp ved å signalisere til markedet når europeiske kjøpere må inn og sikre store volumer. I februar skjøt prisen i været og nådde 60 euro pr. MWh – det høyeste nivået siden 2023.

Umulig oppgave

– For å nå målet kreves det enorme mengder gass. Det er nesten så det ikke er mulig, uttalte råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB til Finansavisen den gang.

Nå har imidlertid prisen falt til rundt 32 euro pr. MWh, etter økt tolluro og frykt for svakere global økonomisk vekst – noe som kan dempe etterspørselen.

I dag ligger den europeiske fyllingsgraden på rundt 39 prosent.

Lagringskravene ble opprinnelig innført under energikrisen for å sikre at Europa hadde nok gass til å komme seg gjennom vinteren etter at Russland kuttet leveransene.