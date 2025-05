Mot største oljeprisfall siden 2021

Oljeprisen er på vei mot sitt største månedlige fall siden november 2021, med Brent-olje ned 15 prosent i april til rundt 63 dollar fatet. Så langt i år har Brent i gjennomsnitt ligget nær 73 dollar fatet.

Nedgangen i april tilskrives ifølge Bloomberg president Donald Trumps omfattende tollsatser – særlig mot den største importøren Kina – noe som har svekket utsiktene for energiforbruket.

Også på tilbudssiden sjokkerte Opec+ markedet tidlig i april da det besluttet å øke produksjonen i mai med 411.000 fat pr. dag – tilsvarende tre månedlige økninger fra tidligere planer. Oljekartellet møtes 5. mai for å fastsette planene for juni.

Venter oppsving

«Mange mener vi nå befinner oss i en fase med "peak Trump", noe som antyder at det verste er bak oss, og at vi nå går inn i en periode med avspenning. Det er en utbredt oppfatning at denne medvinden vil drive oljeprisen tilbake opp mot midten av 70-dollarområdet pr. fat,» skriver JPMorgan i en kommentar.

«Vårt basisscenario forutsetter at Opec+ øker tilbudet moderat i juni og juli med 0,1 millioner fat pr. dag, og deretter holder det seg stabilt. Risikoen i prognosen vår for Opec+-tilbudet heller mot større økninger – særlig dersom en resesjon unngås – gitt høy reservekapasitet og planen om å reversere 2,2 millioner fat pr. dag av de ekstra frivillige kuttene for å stimulere til intern etterlevelse (spesielt med tanke på Kasakhstan, som fortsatt overproduserer)», skriver Goldman Sachs.