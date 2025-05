Oljeprisen stuper på Saudi-nyheter

Ifølge fem kilder med kjennskap til saken har Saudi-Arabia kommunisert de siste ukene at kongedømmet ikke lenger er villig til å støtte oljeprisen gjennom ytterligere produksjonskutt, og at det kan håndtere en lengre periode med lave oljepriser. Saudi åpner nå døren for å øke produksjonen og utvide sin markedsandel, skriver Reuters.

Dette kan bety et veiskille i saudisk oljepolitikk, da kongedømmet i fem år har forsøkt å stabilisere markedet gjennom kraftige produksjonskutt. Kuttene har bidratt til å holde prisene oppe og dermed sikre inntektene til landet.

Saudi er forbanna

Bakgrunnen for skiftet skal være frustrasjon over at enkelte Opec+-medlemmer, særlig Kasakhstan og Irak, har produsert over sine tildelte kvoter. I lys av dette har Saudi-Arabia, ifølge kildene, endret taktikk og i stedet presset frem en større produksjonsøkning i mai.

Oljeprisene stupte 3. april da oljekartellet besluttet å øke oljeproduksjonen med 411.000 fat pr. dag fra mai, tilsvarende tre måneder med økning.

«Nå er Saudi-Arabia drittlei av å få fingeren av de andre internt, og sier: ‘Dersom dere ikke skjerper dere, øker vi produksjonen og knuser prisen’», uttalte SEB-analytiker Bjarne Schieldrop den gang.

«Saudierne er forberedt på lavere priser og må kanskje trekke seg fra enkelte store prosjekter», sier én kilde til Reuters.

Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) trenger Saudi-Arabia en oljepris på 90 dollar fatet for å balansere budsjettet sitt – høyere enn andre store Opec-medlemmer. Kildene varsler at kongedømmet vil håndtere lavere priser gjennom økt belåning og kostnadskutt.

Brent spot faller 2,9 prosent til 61,21 dollar fatet. Brent med levering i juni er ned 1,8 prosent til 63,10 dollar.