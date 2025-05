Kraftgigant kansellerer: Går glipp av 120 millioner

Ett år etter signering kutter Statkraft sin bestilling av elektrolysører fra hydrogenselskapet Nel, fremgår det av en børsmelding onsdag kveld.

Hydrogenprosjektet i Mo i Rana om levering av en alkalisk elektrolysørenhet på 40 megawatt skrinlegges etter at selskapet ikke klarte å få regnestykket til å gå opp.

– Til tross for betydelig innsats har vi ikke klart å skape en levedyktig kommersiell modell under dagens markedsforhold, sier Bjørn Holsen i Statkraft.

Kutter 120 millioner kroner

Avtalen, som ble signert i januar 2023, ble trukket frem som et viktig skritt for å etablere en norsk verdikjede for grønt hydrogen.

I børsmeldingen skriver Nel at kontrakten utgjorde en del av ordrereserven som tidligere var flagget som utsatt eller i fare for kansellering. Nå kuttes ordrereserven med 120 millioner kroner.

– Statkraft har over flere år lagt betydelig innsats i å utvikle og finansiere et hydrogenprosjekt i Mo. Til tross for innsatsen har vi ikke klart å finne en kommersielt levedyktig modell gitt dagens markedsforhold, sier Bjørn Holsen, konserndirektør for hydrogen i Statkraft.

Hydrogenprosjektet skulle bruke elektrolysørene fra Nels fabrikk på Herøya, og kontrakten ble kunngjort i forbindelse med den tyske visekanslerens besøk til Norge.

Både næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland uttrykte da sin støtte til planene om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen i Norge.