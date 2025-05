Nytt fall i oljeprisen

Oljeprisen falt bratt onsdag etter at Saudi-Arabia signaliserte at det kan være villig til å leve med lavere oljepriser, samtidig som den pågående handelskrigen gjør investorene skeptiske til utsiktene for oljeetterspørselen, skriver Reuters.

Amerikanske BNP-tall onsdag, bidro også til en sur stemning i oljemarkedet.

Brent-oljen handles torsdag morgen til 60,88 dollar fatet, mens WTI-oljen handles til 58,03 dollar fatet.

«Kombinasjonen av fallende etterspørsel og utsikter for mer tilbud har skapt pessisimistiske utsikter oljen, der Brent-oljen kan være sårbar og antageligvis vil teste nivåer på 55 dollar fatet», sier Sugandha Sachdeva i New Delhi-baserte SS WealthStreet, ifølge Reuters.

Onsdag fortalte kilder til Reuters at Saudi-Arabia har hatt samtaler med andre Opec-allierte, der landet utrykkter at det ikke er villig til å støtte oljemarkedet med produksjonskutt, og at det fint kan klare seg gjennom en lengre periode med lavere oljepriser.

Videre skriver nyhetsbyrået at flere Opec-land vil fremme forslag om at oljekartellet skal akselerere produksjonsøkningene i juni, som da vil bli andre måned på rad.

«Overraskelser i hastigheten eller størrelsene på produksjonsjusteringer kan påvirke volatiliteten betydelig i handelen fremover», sier Sachdeva.

Amerikansk BNP falt med 0,3 prosent i første kvartal. USA er verdens største forbruker av olje, og fallet knyttes til president Donald Trumps handelskrig.

Ifølge en spørreundersøkelse Reuters har gjort, har Trumps tollsatser gjort det sannsynlig med en global resesjon i år.