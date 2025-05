Equinor selger oljefelt for 3,5 milliarder dollar

Det norske oljeselskapet har inngått avtale med Prio Tigris Ltda. om å selge sin opererte andel i Peregrino-feltet for 3,35 milliarder dollar, samt en mulig rente på opptil 150 millioner dollar, melder Equinor i en børsmelding natt til fredag.

Equinor har vært operatør for feltet siden 2009 og har produsert nær 300 millioner fat olje. Selskapet vil fortsette som operatør fram til overtakelsen er gjennomført.

– Med denne transaksjonen realiserer vi verdier fra et felt som har vært i vår brasilianske portefølje i lang tid, sier konserndirektør Philippe Mathieu i Equinor.

Selskapet understreker at Brasil fortsatt er et kjerneområde, med videre satsing på Bacalhau-feltet og gassprosjektet Raia. Equinor anslår å produsere nær 200.000 fat oljeekvivalenter per dag i Brasil innen 2030.

Prio kjøpte i fjor de resterende 40 prosentene i feltet fra kinesiske Sinochem og blir nå eneeier.

Peregrino er et tungoljefelt og består av et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO), støttet av tre bunnfaste plattformer. Feltet ligger i Campos-bassenget, øst for Rio de Janeiro. I første kvartal 2025 var Equinors andel av produksjonen fra Peregrino omtrent 55.000 fat per dag.

