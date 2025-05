I en analyse fra Goldman Sachs skriver analytiker Michele Della Vigna at de gjentar salgsanbefaling på Equinor etter kvartalsrapporten onsdag. Kursmålet nedjusteres fra 270 til 250 kroner pr. aksje.

Analytikerne peker på at Equinor leverte solide resultater i første kvartal, med driftsinntekter 7 prosent over konsensus og sterk ytelse fra USA-segmentet, men at inntjeningen ble noe svekket av høyere britisk skattesats. Samtidig fremheves det at kontantstrømmen var robust og balansen styrket, men at en normalisering av kontantavkastning og gasspriser forventes å svekke aksjens langsiktige attraktivitet.

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 250 (270)

Analytikerne reduserer estimatet for resultat pr. aksje i 2025 med 9,4 prosent, hovedsakelig på grunn av svakere oljepris og lavere inntjening fra gasshandel, mens estimatene for 2026 og 2027 justeres opp.

Goldman Sachs peker på Equinors høye eksponering mot europeiske spotpriser på gass og forventer et svakere marked fra 2025 som følge av global LNG-tilbudsøkning, spesielt fra USA og Qatar. Dette ventes å føre til en nedgang i aksjonæravkastningen fra anslagsvis 15,9 prosent i 2025 til rundt 11 prosent i 2026, sammenlignet med 13 prosent for tilsvarende selskaper.